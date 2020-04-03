В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что режим нерабочих дней в России будет сохраняться до тех пор, пока не будет снята угроза эпидемии коронавируса в стране.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что режим нерабочих дней в России будет сохраняться до тех пор, пока не будет снята угроза эпидемии коронавируса в стране, передает "Интерфакс"."Режим, о котором накануне говорил президент, сохранится, пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии будет оставаться актуальной. Как только эта угроза исчезнет, тогда исчезнет и необходимость продолжения этого режима. Именно об этом говорил президент", — сказал Песков.Он пояснил, что руководители регионов смогут сами регулировать режим в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или наоборот более мягких.При этом Песков отказался комментировать разумность призывов в условиях коронавируса ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов.Кроме того, он заявил, что Кремль намерен разобраться в ситуации, когда главы регионов собирают с предпринимателей и граждан пожертвования на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.Так он прокомментировал действия администрации Белгородской области, обратившейся к бизнесу и гражданам с просьбой оказания финансовой помощи для дооснащения медучреждений.