Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Ожидается, что португалец достигнет этой отметки уже летом.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Ожидается, что португалец достигнет этой отметки уже летом.35-летний Криштиану Роналду мог стать миллиардером уже в апреле, но помешала пандемия коронавируса, из-за которой футболистам "Ювентуса" пришлось пойти на сокращение зарплат.Криштиану Роналду станет третьим спортсменом, который заработает миллиард. Ранее подобное удалось гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру Флойду Мейвейзеру и баскетболисту Майклу Джордану.