Ведущий европейский авиастроитель компания Airbus изучает возможность сокращения выпуска своей самой продаваемой серии самолетов A320 на фоне кризиса в отрасли, вызванного прекращением полетов из-за вспышки коронавируса в мире, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Ведущий европейский авиастроитель компания Airbus изучает возможность сокращения выпуска своей самой продаваемой серии самолетов A320 на фоне кризиса в отрасли, вызванного прекращением полетов из-за вспышки коронавируса в мире, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что Airbus изучает различные сценарии сокращения производства, включая снижение выпуска 60 самолетов A320 в месяц вдвое в течение около 3-6 месяцев, поскольку авиакомпании мира стараются снижать расходы.
В компании обратились к поставщикам запчастей A320 с просьбой сократить отгрузку на свои заводы на 40% до уровня, совместимого с производством 36 самолетов в месяц в ближайшем будущем, сообщил один из источников.
Вспышка коронавируса в мире уже заставила авиакомпании и авиастроителей кардинально сократить свои расходы и инвестиционные планы.
В Airbus уже столкнулись с сокращениями в собственной цепочке поставок, пытаясь вернуть объемы производства на прежний уровень после приостановки деятельности на нескольких заводах.
В прошлом месяце Airbus приостановила свои рекомендации по поставкам на ближайшую перспективу до 2020 года, вступил момент вспышки коронавируса, планируя увеличить производство семейства A320 до 63 в месяц в 2021 году и добавить еще один-два самолета в месяц в 2022 и 2023 годах.
Эти планы были отложены, сообщили источники.
В Airbus также заявили, что "внимательно следят за развитием ситуации с COVID-19 во всем мире и ведут постоянный диалог с клиентами, поставщиками и институциональными партнерами".
Авиастроитель добавил, что "оценивает последствия пандемии для своих операций и возможные меры по смягчению последствий, которые могут быть приняты".
Окончательное решение должно быть принято на собрании акционеров компании в середине апреля, оно будет зависеть от нескольких неизвестных факторов, в том числе от того, как долго продлится кризис в сфере авиаперевозок.
Ожидается, что Airbus постарается избежать обязательных увольнений и использовать схемы временного трудоустройства во Франции и Германии.