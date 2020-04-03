Ведущий европейский авиастроитель компания Airbus изучает возможность сокращения выпуска своей самой продаваемой серии самолетов A320 на фоне кризиса в отрасли, вызванного прекращением полетов из-за вспышки коронавируса в мире, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ведущий европейский авиастроитель компания Airbus изучает возможность сокращения выпуска своей самой продаваемой серии самолетов A320 на фоне кризиса в отрасли, вызванного прекращением полетов из-за вспышки коронавируса в мире, передает Reuters со ссылкой на свои источники.Сообщается, что Airbus изучает различные сценарии сокращения производства, включая снижение выпуска 60 самолетов A320 в месяц вдвое в течение около 3-6 месяцев, поскольку авиакомпании мира стараются снижать расходы.В компании обратились к поставщикам запчастей A320 с просьбой сократить отгрузку на свои заводы на 40% до уровня, совместимого с производством 36 самолетов в месяц в ближайшем будущем, сообщил один из источников.Вспышка коронавируса в мире уже заставила авиакомпании и авиастроителей кардинально сократить свои расходы и инвестиционные планы.В Airbus уже столкнулись с сокращениями в собственной цепочке поставок, пытаясь вернуть объемы производства на прежний уровень после приостановки деятельности на нескольких заводах.В прошлом месяце Airbus приостановила свои рекомендации по поставкам на ближайшую перспективу до 2020 года, вступил момент вспышки коронавируса, планируя увеличить производство семейства A320 до 63 в месяц в 2021 году и добавить еще один-два самолета в месяц в 2022 и 2023 годах.Эти планы были отложены, сообщили источники.В Airbus также заявили, что "внимательно следят за развитием ситуации с COVID-19 во всем мире и ведут постоянный диалог с клиентами, поставщиками и институциональными партнерами".Авиастроитель добавил, что "оценивает последствия пандемии для своих операций и возможные меры по смягчению последствий, которые могут быть приняты".Окончательное решение должно быть принято на собрании акционеров компании в середине апреля, оно будет зависеть от нескольких неизвестных факторов, в том числе от того, как долго продлится кризис в сфере авиаперевозок.Ожидается, что Airbus постарается избежать обязательных увольнений и использовать схемы временного трудоустройства во Франции и Германии.