Компания Jaguar Land Rover привезла в Россию новое поколение внедорожника го Defender на испытания перед запуском новинки на нашем рынке. Попутно производитель озвучил и данные о том, когда начнутся российские продажи.

Компания Jaguar Land Rover привезла в Россию новое поколение внедорожника го Defender на испытания перед запуском новинки на нашем рынке. Попутно производитель озвучил и данные о том, когда начнутся российские продажи.Первый экземпляр нового "Дэфа", доставленный на наш рынок, пройдет финальную серию ресурсных и дорожных тестов перед официальным запуском модели на российском рынке осенью 2020 года.До этого новый внедорожник уже гоняли на тестах в самых разных уголках мира, включая высокогорье свыше 3 000 метров и диапазон температур от -40 DEG C и +50 -градусов. Тесты на выносливость также включали столкновения с 200-миллиметровым бордюром на скорости 40 км/ч в штаб-квартире компании в британском Гейдоне.Новый Defender получил усиленную алюминиевую несущую платформу и архитектуру D7x, схожую с той, что применяется на текущим поколением Land Rover Discovery. Прежней рамы и неразрезных мостов больше нет, впервые в истории модели внедрена независимая пневмоподвеска, обеспечивающая клиренс в 291 мм.Система выбора дорожных режимов Terrain Response 2 впервые получила режим "Брод", позволяющий преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм. Новый Defender, оснащенный постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3 500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.В салоне - медиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, а также 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и полноцветный проекционный дисплей. Есть и поддержка обновлений беспроводным путем (SOTA).Новый Defender будет доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида. С момента старта продаж новый Defender будет доступен в версии с мягкой гибридной силовой установкой (MHEV). Модификация с подзаряжаемым гибридом (PHEV) дополнит линейку двигателей в следующем году. Но пока нет информации, что из этого достанется российской версии.