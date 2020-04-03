Драматурга Леонида Зорина, который скончался 31 марта на 96-м году жизни, похоронили в 3 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

Драматурга Леонида Зорина, который скончался 31 марта на 96-м году жизни, похоронили в 3 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сын драматурга Андрей Зорин.Церемония прощания была закрытой для общественности и прессы и прошла в узком кругу семьи и близких.В связи с кончиной Леонида Генриховича свои соболезнования выразил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что произведения Зорина – проза, поэзия или переводы – отличались великолепным чувством стиля, тонким юмором и невероятным жизнелюбием.Премьер-министр РФ отметил, что фильмы, снятые по сценариям Зорина, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.Леонид Зорин (настоящая фамилия — Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Написал около 50 пьес, принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Покровские ворота" (1982, Михаил Козаков), "Царская охота" (1990, Виталий Мельников).