Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей отдушине в столь непростое время. По его словам, счастье он находит в посещении личного подворья.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей отдушине в столь непростое время. По его словам, счастье он находит в посещении личного подворья.Александр Григорьевич сообщил, что у него одиннадцать коров, овцы, разные птицы, а еще маленькие, белые-белые, как халат, козочки. "Вот это отдушина. А ты говоришь: "Коронавирус, коронавирус", — приводит слова Лукашенко TUT.BY.Кроме того, президенту Белоруссии на одном из предприятий преподнесли в подарок петуха и четыре курицы, в придачу инкубатор. По словам самого Лукашенко, он как был крестьянином, так им и остался. Александр Григорьевич отметил, все поля в его резиденции в идеальном порядке, он их косит, чтобы поддерживать форму.Ранее Александр Лукашенко заявил, что людей не нужно закрывать в квартирах. По его мнению, в случае заболевания лучше отправиться на свежий воздух.