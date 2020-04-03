Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередным заявлением по коронавирусу. По его мнению, введение строгого карантина и комендантского часа не улучшит ситуацию в стране и даже может привести к ухудшению проблемы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередным заявлением по коронавирусу. По его мнению, введение строгого карантина и комендантского часа не улучшит ситуацию в стране и даже может привести к ухудшению проблемы.Александр Григорьевич отметил, что если запереть в квартире, в "затхлом пространстве" по пять-семь человек, не исключено, что кто-то из них уже болен. Это может привести к тому, что коронавирус передастся другим людям. В таких случаях, считает Лукашенко, инфекцию лучше переносить на ногах и на свежем воздухе.Президент Белоруссии заявил, что, если человек заболел, например, острая респираторная инфекция у него, лучше выйти на улицу, вывезти детишек в лес, парк, а не загнать и закрыть в квартире. "Мы этим путем не пошли", — отметил Александр Лукашенко.Белорусский лидер рассказал, почему его страна отказывается вводить массовый карантин. По словам Лукашенко, они преодолеют пик сезонных заболеваний, а жизнь "загнать в клетку" не получится, потому что все это глупость, сообщает БелТА.Белорусские власти все-таки прибегают к определенным мерам по сдержанию распространения угрозы коронавируса. Так, на неделю будут продлены школьные каникулы. При этом Лукашенко считает, что соответствующие требования со стороны родителей и медицины являются неправильными, но они не хотят "довлеть" над ними. "Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет", — отметил Александр Григорьевич.В Белоруссии по сей день не отменяются массовые мероприятия. Лукашенко пояснил, что их не запрещают, но туда никого и не загоняют.Что касается белорусского бизнеса, президент отметил, что настало время "развязать кубышечку" и вложить в бизнес те запасы, которые есть. По его словам, пройдет время, и люди оценят, кто чего стоит.В настоящее время в Белоруссии в общей сложности зафиксирован 351 случай коронавируса COVID-19. 46 человек выписаны. Согласно официальной статистике, 4 человека умерли. Лидером по количеству заболевших является Минск, на втором месте — Витебск, сообщает TUT.BY.Накануне Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом хорошо помогают жирные продукты, особенно сливочное масло.