Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил о своей готовности заменить Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFC. Накануне Хабиб объявил отказе боя с Фергюсоном.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил о своей готовности заменить Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFC. Накануне Хабиб объявил отказе боя с Фергюсоном.Поединок должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса российский боец решил отменить бой из соображений безопасности. Тем временем Макгрегор изъявил желание сразиться с Тони Фергюсоном вместо Хабиба."Я нахожусь в хорошей форме и готов провести бой. У меня нет никаких других договоренностей", — приводит слова Макгрегора ТАСС.