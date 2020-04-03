Сотрудники МЧС России начали дезинфекцию общественного транспорта, а также социально значимых объектов в стране. Такие меры принимаются с целью минимизации рисков распространения коронавируса COVID-19.

Сотрудники МЧС России начали дезинфекцию общественного транспорта, а также социально значимых объектов в стране. Такие меры принимаются с целью минимизации рисков распространения коронавируса COVID-19.В Ленинградской области сотрудники МЧС проводят обработку дезинфицирующим раствором детских, спортивных площадок, дорог, остановочных павильонов. В Тульской области дезинфицируют общественный транспорт, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.Для обработки автотранспорта применяется мобильный комплекс специальной обработки. Он используется для различных задач и может привлекаться для дезинфекции транспортных средств, местности. При этом в МЧС отметили, что обработка транспорта производится на конечных остановках. Дезинфекция одного автомобиля занимает от трех до пяти минут, на нее уходит почти восемь литров раствора.Ранее Роспотребнадзор опубликовал советы по правильной дезинфекции жилых помещений.