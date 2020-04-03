Правительство и законодатели приняли решение исключить получение лицензии для производства медицинских масок. Чтобы организовать производство медмасок достаточно направить запрос в министерство.

Правительство и законодатели приняли решение исключить получение лицензии для производства медицинских масок. Чтобы организовать производство медмасок, достаточно направить запрос в министерство."По маскам уже принято решение — не нужно лицензию, а просто запрос, и получаете разрешение на производство масок", — сообщила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.Матвиенко поручила сенаторам обсудить с губернаторами организацию производства в регионах медицинских масок без получения лицензии и привлечь к этому бизнес.В первые дни объявления пандемии в России резко вырос спрос на медицинские маски и антисептики, и они исчезли из продажи.