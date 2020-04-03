В Бийске осваивают изготовление медицинских респираторов на 3D-принтере. В основе материала биопластик на базе моркови. Житель наукограда Александр Иноземцев поделился подробностями своего хобби.

В Бийске осваивают изготовление медицинских респираторов на 3D-принтере. В основе материала биопластик на базе моркови. Житель наукограда Александр Иноземцев поделился подробностями своего хобби.Идея заняться изготовлением масок пришла Александру в период распространения коронавируса. Дефицит масок в аптеках дал повод молодому человеку поискать примеры в Интернете. Выяснилось, что медицинские респираторы можно сделать из так называемого морковного пластика. В качестве фильтров используются обычные ватные диски. Себестоимость изделия порядка 250 рублей.Александр Иноземцев, житель Бийска поделился: "Прошлись по аптекам, масок нет. Подумал, почему бы не попробовать напечатать маску. Я ее сделал из PLA, это пластик растительного происхождения, производится из морковки, совершенно безопасный. Уложил в горячую воду, и он легко гнется. Сформировал по своему лицу маску, то есть она была плоская, я её вылепил по форме лица, и склеил. Такие маски многоразовые, и быстро дезинфицируются".Как передает ГТРК "Алтай", сейчас Александр пробует изготовить еще один вид медицинских респираторов — полиуретановый. Эти маски печатаются сразу на ткани, поэтому носить их удобнее.