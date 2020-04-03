03.04.2020

2020-04-03 17:15:11

Меленковский бильярдист предложил оттачивать навыки игры с помощью гладильной доски

КМС по бильярдному спорту, член сборной Владимирской области меленковский спортсмен, представитель спортивной школы ГБУ ВО «КСШ» Анатолий Минчев предлагает коллегам-бильярдистам повышать профессиональное мастерство и в условиях самоизоляции.

Анатолий подготовил упражнение, выполнять которое могут и профессиональные игроки, и любители, которые хотели бы повысить свой уровень игры на бильярде.

Для тренировки понадобятся обыкновенные гладильная доска и пластиковая бутылка, а также кий. Отрабатываем удар и меткость, стараясь попасть кием в горлышко бутылки.

Напомним, департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области присоединился к акции, запущенной Министерством спорта России в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Акция «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» направлена на то, чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, в том числе спортсменов, - опытных и не очень, у которых нет возможности тренироваться в привычном для себя режиме, сообщает департамент по физкультуре и спорту администрации Владимирской области