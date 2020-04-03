Канцлер ФРГ Ангела Меркель прекращает домашний карантин и возвращается к привычному графику и поездкам на работу. А вот премьер-министру Великобритании пока придется соблюдать карантин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прекращает домашний карантин и возвращается к привычному графику и поездкам на работу. Об этом сообщил сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Меркель приняла решение о самоизоляции после того, как контактировала с врачом, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19. Две недели она управляла государством из своей берлинской квартиры.Однако все тесты на инфекцию у канцлера оказались отрицательными, заражения не произошло, указал представитель германского правительства, передает "Интерфакс".А вот премьер-министру Великобритании пока придется соблюдать карантин. После положительного теста на COVID-19 Борис Джонсон провел в самоизоляции уже семь дней."У меня все еще есть температура, и поэтому, согласно рекомендациям, я должен оставаться в самоизоляции", — рассказал глава британского правительства на своей страничке в Twitter.Других симптомов заболевания, по словам Джонсона, у него нет.На сегодняшний день, во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены свыше миллиона человек. Более 55 тысяч погибли.