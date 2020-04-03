Россия удивлена очередным провокационным выпадом Польши в связи с озвученными в Варшаве причинами переноса визита польской делегации в Катынь, который был запланирован на 10 апреля.

Россия удивлена очередным провокационным выпадом Польши в связи с озвученными в Варшаве причинами переноса визита польской делегации в Катынь, который был запланирован на 10 апреля.Об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что 3 апреля польский МИД сообщил о намерении перенести визит своей делегации во главе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, который был приурочен к 10-летию авиационной катастрофы президентского лайнера и 80-летию катынских событий.На Смоленской площади выразили недоумение тем, что глава канцелярии польского кабинета министров Михаил Дворчик объяснил отмену поездки тем, что якобы российская сторона не ответила письменно в установленный срок на логистические планы визита.МИД РФ назвали данный шаг "новым провокационным выпадом польских властей", напомнив, что в полученной 3 апреля ноте посольства Польши в Москве отмена визита объясняется угрозой распространения коронавирусной инфекции.Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что после желания Варшавы посетить Катынь, Польше была выражена готовность оказать всяческое содействие и была высказана просьба о составе участников и программе визита. Данные были получены в Москве лишь 25 марта, после чего данные о составе делегации неоднократно менялись.Тем не менее, по словам наших дипломатов, РФ, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, была готова открыть границы для польской делегации, при этом Варшава выражала удовлетворение уровнем взаимодействия.Как констатировали в МИД России, вместо признательности налицо "вызывающая неблагодарность, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан".