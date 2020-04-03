Банк России по поручению Минфина продаст на Московской бирже для поддержки рубля валюту на 77,8 миллиарда руб., сообщило министерство.

Банк России по поручению Минфина в апреле продаст на Московской бирже валюту на 77,8 миллиарда руб., сообщило министерство.В день на бирже с 7 апреля по 12 мая 2020 года планируется продавать по 3,5 миллиарда руб. из Фонда национального благосостояния.Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний.Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году.И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.По оценке Минфина, в апреле ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит около 55,8 миллиарда руб., а в марте - 22,0 миллиарда руб.