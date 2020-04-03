Министерство спорта России прокомментировало ситуацию об обнаружении вируса COVID-19 у одного из спортсменов, находившихся на базе в Новогорске. Как сообщает пресс-служба ведомства, спортсмен, сдавший положительный тест на коронавирус, госпитализирован.

Министерство спорта России прокомментировало ситуацию об обнаружении вируса COVID-19 у одного из спортсменов, находившихся на базе в Новогорске. Как сообщает пресс-служба ведомства, спортсмен, сдавший положительный тест на коронавирус, госпитализирован."У одного из спортсменов и у одного тренера, находившимися в Новогорске, выявлен коронавирус. Спортсмен госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции. В УТЦ "Новогорск" прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Члены сборных по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу. Сборная России по художественной гимнастике остается на базе. Все спортсменки изолированы и находятся под медицинским наблюдением", — говорится в сообщении министерства спорта.Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что вирус был обнаружен у главного тренера сборной России по спортивной гимнастики Андрея Радионенко. Также был инфицирован призер юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Найдин. Согласно информации ТАСС Найдин был госпитализирован в больницу в Солечногорске.