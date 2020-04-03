03.04.2020

2020-04-03 23:50:14

Минкомсвязи снизит нагрузку на интернет

Минкомсвязи РФ попросило владельцев сайтов и приложений отключить автовоспроизведение контента.

А еще качество видео снизят до 720 пикселей для смартфонов и до 1080 пикселей для браузеров, удалось выяснить порталу "Московские новости".