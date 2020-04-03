Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, введенные меры по самоизоляции повлияли на поступление больных и тяжесть больных. Министр посоветовал поддерживать свой иммунитет и сократить потребление алкоголя.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, введенные меры по самоизоляции повлияли на поступление больных и тяжесть больных.
Министр посоветовал поддерживать свой иммунитет и сократить потребление алкоголя. Это позволит снизить вредное влияние на защитные силы организма.
Также ранее Минздрав РФ посоветовал при плохом самочувствии, если врач не может прийти на дом, изолироваться от родных в отдельной комнате и соблюдать меры личной гигиены. Заболевшим рекомендовано регулярно измерять температуру, пульс, частоту дыхания, пить побольше воды. Если самочувствие продолжает ухудшаться, нужно вызвать скорую.
В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что создание инфекционных центров для борьбы с коронавирусом в регионах идет в основном идет за счет переоборудования существующих больниц. Она напомнил, что деньги на это были выделены всем регионам. Также правительство рассматривает возможность строительства модульных инфекционных центров.
Ранее на заседании в пятницу глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом пока еще не пройден, и нельзя исключать, что ситуация пойдет по самому сложному сценарию. Также он напомнил губернаторам о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с COVID-19, призвал их учитывать региональные особенности и не действовать по одному шаблону.