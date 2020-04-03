Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, введенные меры по самоизоляции повлияли на поступление больных и тяжесть больных. Министр посоветовал поддерживать свой иммунитет и сократить потребление алкоголя.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, введенные меры по самоизоляции повлияли на поступление больных и тяжесть больных.Министр посоветовал поддерживать свой иммунитет и сократить потребление алкоголя. Это позволит снизить вредное влияние на защитные силы организма.Также ранее Минздрав РФ посоветовал при плохом самочувствии, если врач не может прийти на дом, изолироваться от родных в отдельной комнате и соблюдать меры личной гигиены. Заболевшим рекомендовано регулярно измерять температуру, пульс, частоту дыхания, пить побольше воды. Если самочувствие продолжает ухудшаться, нужно вызвать скорую.В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что создание инфекционных центров для борьбы с коронавирусом в регионах идет в основном идет за счет переоборудования существующих больниц. Она напомнил, что деньги на это были выделены всем регионам. Также правительство рассматривает возможность строительства модульных инфекционных центров.Ранее на заседании в пятницу глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом пока еще не пройден, и нельзя исключать, что ситуация пойдет по самому сложному сценарию. Также он напомнил губернаторам о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с COVID-19, призвал их учитывать региональные особенности и не действовать по одному шаблону.