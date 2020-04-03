Медицинские товары и лекарства, ввозимые в Россию с 16 марта, освобождены от НДС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство последовательно упрощает импорт крайне важных лекарств и медицинских товаров.

Медицинские товары и лекарства, ввозимые в Россию с 16 марта, освобождены от НДС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство последовательно упрощает импорт крайне важных лекарств и медицинских товаров.Указанные товары освобождены от уплаты НДС, если предприниматели безвозмездно передают их больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом, подчеркнул Мишустин.Речь идет о тест-системах, защитных масках, защитных костюмах, установках для очистки воздуха, бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и лекарствах, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции, пояснил Мишустин.