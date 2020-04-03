Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Он подчеркнул, что нельзя исключать того, что события пойдут по самому сложному сценарию. Трансляцию заседания, которое прошло в формате видеоконференции, вел телеканал "Россия 24".Глава правительства призвал глав регионов не действовать по одному шаблону, учитывать специфику конкретного субъекта, оценивать экономическую ситуацию, плотность населения и масштабы распространения инфекции."Нужно опираться на профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб", — указал Мишустин. Он призвал привести больницы в полную готовность к приему заразившихся коронавирусом: в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий.Также он напомнил, что в первую очередь должны быть защищены врачи, медсестры и младший медицинский персонал, которые выполняют свой профессиональный долг. Необходимо проконтролировать, чтобы все региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми специалистами — инфекционистами, пульманологами, анастезиологами, на которых "ложится основной объем тяжелейшей работы".“Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем проактивные решения по поддержке здравоохранения”, — сказал Мишустин.При этом он отметил, что экономическая жизнь в стране не должна останавливаться. По его словам, важно все взвесить и определить действительно необходимые предприятия, которые продолжат работать.Глава правительства напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с COVID-19. Регионам было выделено на эти цели более 33 миллиардов рублей, но некоторые из губернаторов жалуются на нехватку средств. "Такое отношение недопустимо, это зона вашей персональной ответственности. Эту работу нужно довести до конца", — подчеркнул Мишустин.В заседании приняли участие члены кабмина, главы федеральных ведомств, полпреды и мэр Москвы Сергей Собянин.