Тысячи американских банков, включая ряд крупнейших, могут не участвовать в программе федерального правительства по спасению малого бизнеса из-за слишком больших рисков, заявили пять человек, непосредственно знакомых с дискуссиями в отрасли, передает Reuters.

Тысячи американских банков, включая ряд крупнейших, могут не участвовать в программе федерального правительства по спасению малого бизнеса из-за слишком больших рисков, заявили пять человек, непосредственно знакомых с дискуссиями в отрасли, передает Reuters.Стремясь помочь миллионам малых предприятий, которые резко сократили свою активность или вообще прекратили деятельность во время пандемии коронавируса, конгресс включил $349 миллиардов для малых предприятий в свой пакет мер стимулирования на сумму $2 триллиона, принятый на прошлой неделе.Согласно данным, представленным на веб-сайте Управления по делам малого бизнеса, малые предприятия, которые будут получать средства от банков, отвечают за наем около половины сотрудников частного сектора США.Заемщики могут подавать заявки на кредиты через участвующие банки до 30 июня. Чиновники администрации Трампа заявили, что хотят, чтобы кредиты были выделены в течение нескольких дней.Но представители некоторых кредиторов выразили серьезные недовольства в отношении участия в схеме в ее нынешнем виде и назвали этот срок абсолютно нереальным.Их главная проблема заключается в том, что министерство финансов ранее заявило, что кредиторы будут нести ответственность за предотвращение мошеннических требований путем проверки соответствия требованиям заемщика, что определяется несколькими мерами, включая количество сотрудников заемщика и его среднемесячные расходы на заработную плату.По словам источников, банки также должны предпринять шаги по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Этот процесс обычно занимает несколько недель.Банки обеспокоены тем, что они могут столкнуться с нормативными штрафами или судебными издержками в будущем, если что-то пойдет не так, как надо, чтобы получить деньги. Но в то же время они обеспокоены тем, что их обвинят в том, что они недостаточно быстро перевели средства, если они проявят должную осмотрительность, как при нормальных обстоятельствах, сообщили источники.Местные банки заявили, что нормативная процентная ставка казначейства в размере 0,5% будет убыточной и что многие мелкие банки не будут иметь достаточной ликвидности для обеспечения кредитов.