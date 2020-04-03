Американский президент поблагодарил Россию за доставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Дональд Трамп заявил, что в данной ситуации было бы глупо отказываться от поддержки, несмотря на все слухи о его вымышленном сговоре с Москвой.

Американский президент поблагодарил Россию за доставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Дональд Трамп заявил, что в данной ситуации было бы глупо отказываться от поддержки, несмотря на все слухи о его вымышленном сговоре с Москвой. По словам Трампа, благодаря России теперь удастся спасти тысячи жизней в Нью-Йорке.На Нью-Йорк больше 200 машин скорой помощи. Медики из соседних штатов едут в город, где коронавирус поражает по 10 тысяч человек в день. Мэр мегаполиса вышел встречать пополнение из врачей."Многие жизни будут спасены, потому что пришло пополнение. Это невероятный заряд для Нью-Йорка", — сказал мэр.Вместо бравурных речей у медсестер города — митинги. Среди недовольных — те, кто заразился коронавирусом на работе. Они на передовой, но им не хватает ни спецкостюмов, ни перчаток с масками."Я иду на работу, а чувствую себя овцой, идущей на убой. Мы с коллегами составляем завещания. Мы боимся, что просто не переживем эту пандемию", — говорит врач Лаура Юсик.Потеряв надежду на власти, персонал этого госпиталя просит бога о помощи. Умоляют, не выходя с работы.Помощь в Штаты идет со всех концов. Оставив политические споры, Россия накануне прислала в Нью-Йорк огромный транспортник с мед оборудованием."Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог бы сказать: "спасибо, не стоит". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру". Это может спасти множество жизней. Я такое приму в любой день", — сказал Трамп.Сам Трамп здоров. Накануне второй раз сдал анализ на коронавирус. США выявляют больше всех зараженных. Почти в каждом штате действует распоряжения – не выходить из дома без необходимости.Перчатки, маски, сидим дома по возможности. Люди если и выходят, то поделать какие-то упражнения на свежем воздухе.Призыв оставаться дома услышали не все американцы. Самые активные собирались компаниями, чтобы позаниматься спортом. Уговоры не делать этого не действовали и тогда власти Вашингтона просто сняли баскетбольные кольца во всех городских парках.Что такое самоизоляция, похоже, усвоила Италия. Напуганная страна, где от коронавируса рекордная смертность.Могла бы в гости зайти, но вот так по веревке передает подруге маски Саманта Тислер. Свадебные платья ее профиль. А шить сейчас в Милане нужно не их, модельер сутками не встает из-за машинки."Я перепрофилировалась. Сейчас делаю маски, чтобы нас всех защитить. Раздаю их своим соседям, продавцам в магазинах, которые работают для нас", — говорит модельер.В Португалии власти еще на две недели продлили режим ЧС. Скорые ко всем не успевают. На личных машинах родственники везут задыхающихся стариков в больницы. Внутри всем хватает места, паники среди персонала нет."Вы наблюдаете такое кажущееся спокойствие. Пока у нас получилось справиться с ситуацией, но через месяц нам явно станет намного хуже", — отметил заведующий реанимационным отделением Нельсон Перейра.Португалия отменила все внутренние и зарубежные авиарейсы, чтобы хоть как-то сдержать эпидемию. Будут летать только транспортные самолеты. НАТО выделяет свою авиацию для доставки медикаментов.