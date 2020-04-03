Экономика США сократится на 5,5% в 2020 году, что станет самым резким спадом с 1946 года, при этом во II квартале ВВП упадет на 38%, прогнозирует Morgan Stanley.

Экономика США сократится на 5,5% в 2020 году, что станет самым резким спадом с 1946 года, при этом во II квартале ВВП упадет на 38%, прогнозирует Morgan Stanley.Вспышка коронавируса и ограничительные меры, призванные сдержать ее распространение, подорвали деловую и потребительскую активность.По оценкам американского банка, в I квартале крупнейшая в мире экономика сократится на 3,4%, а не на 2,4%, как ожидалось ранее.Во II квартале ожидается сокращение экономики на 38%. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 30%.Безработица в США, как ожидается, достигнет рекордного уровня 15,7% во II квартале. Это выше предыдущего прогноза экономистов Morgan Stanley в 12,8%. Банк прогнозирует совокупную потерю 21 миллиона рабочих мест во II квартале.За последние две недели почти 10 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице.Экономика США уже переживает спад, и скорость ее восстановления будет зависеть от того, насколько большую помощь ей окажет правительство, заявили представители Федеральной резервной системы в четверг.По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, ВВП США снизится более чем на 7% во II квартале по мере усиления кризиса здравоохранения.