Пять 12-этажных жилых домов в Берлине пострадали в результате мощного пожара, чья площадь на момент локализации превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли полыхающие крыши на видео.

Пять 12-этажных жилых домов в Берлине пострадали в результате мощного пожара, чья площадь на момент локализации превысила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает Berliner Morgenpost. Очевидцы сняли полыхающие крыши на видео.Огонь вспыхнул в пятницу днем в районе Хоэншенхаузен, что на северо-западе столицы ФРГ. По предварительной версии, пожар вспыхнул во время кровельных работ.Никто из людей не пострадал — все рабочие успели покинуть крышу. На кадрах с места видно, как огонь быстро распространяется по кровле и взрываются газовые баллоны. Вскоре пламенем были охвачены крыши пяти 12-этажек, а столб черного дыма был виден за несколько километров.На место прибыли 120 спасателей, в настоящее время огонь удалось локализовать.