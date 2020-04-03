Без ответа демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге не останется. Российское посольство в республике направило ноту протеста в МИД Чехии.

Без ответа демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге не останется. Российское посольство в республике направило ноту протеста в МИД Чехии, передает "Интерфакс".В комментарии диппредставительства говорится, что произошедшее вызывает глубокое возмущение: "Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя, в том числе Праги, Освенцима и Терезина".В посольстве РФ отметили, что к ним часто обращаются местные жители, осуждающие акт "муниципального вандализма".Российское военно-историческое общество обратится в СКР по факту сноса памятника.Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский назвал уничтожение памятника освободителю Праги кощунством и оскорблением памяти предков самих чехов.Мединский напомнил, что памятник был установлен по инициативе пражских властей.Он также подчеркнул, что накануне Совет Федерации одобрил внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение расположенных на территории России или за границей воинских захоронений и памятников.Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.Как заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, партия будет добиваться уголовного преследования тех, кто стоит за сносом памятника. Соответствующее обращение уже направлено в СК РФ, Генпрокуратуру и МИД РФ.