700 тысяч человек не заболели коронавирусом COVID-19 только благодаря своевременному решению китайских властей закрыть на карантин Ухань. Оксфордский университет подвел первые итоги противостояния Пекина инфекции. По мнению британских врачей, радикальные меры контроля дали другим городам и странам время для подготовки, а самому Китаю сегодня не грозит вторая волна пандемии.

700 тысяч человек не заболели коронавирусом COVID-19 только благодаря своевременному решению китайских властей закрыть на карантин Ухань. Оксфордский университет сегодня, 2 апреля, подвел первые итоги противостояния Пекина инфекции. По мнению британских врачей, радикальные меры контроля дали другим городам и странам время для подготовки, а самому Китаю сегодня не грозит вторая волна пандемии. Провинция Хубэй реанимировала транспорт, торговлю и образование, а главная новость для Европы — восстановление регулярного контейнерного сервиса Ухань — Дуйсбург по направлению Китай — Европа. Первый состав уже в пути.Забраться на Великую Китайскую стену для китайцев теперь вдвойне символично, ведь точно такой же стеной вся Поднебесная встала на борьбу с эпидемией. Как только главную достопримечательность снова открыли, сюда тут же потянулись. Больше двух месяцев людям только в парке рядом с домом гулять можно было, а тут и красиво, и воздух свежий, и, опять же, для здоровья вон какая разминка! Кто-то, чтобы добраться, даже пять часов крутил педали. Зато теперь, ради эффектных снимков, украдкой снимает маску.Чтобы не было скученности, а люди находились дальше друг от друга, количество посетителей в туристических местах жестко ограничивают. Например, на Великую Китайскую стену в день пускают не больше 19 тысяч человек, поэтому на входе всех тщательно пересчитывают."Мы приняли решение, согласно которому загрузка не должна превышать тридцати процентов от возможного числа гостей. Это самая оптимальная мера для того, чтобы обеспечить противоэпидемическую безопасность", — прокомментировал директор туристического центра "Бадалин" Чжан Вей.Здесь строго соблюдают дистанцию и идут только по одному маршруту. За время эпидемии и без того дисциплинированные китайцы привыкли следовать всем рекомендациям."Когда сказали никуда не выходить, я все время дома сидела — только в магазин. И дети дома были, и внуки. Зато ничем не заразились. Ради этого можно пару месяцев потерпеть, ничего страшного", — поделилась местная жительница.Именно тотальная изоляция и строгий карантин помогли Китаю справиться с распространением заразы. Ослаблять карантинный режим, считает глава КНР, нужно не сразу.Встреча с местными жителями главы государства прошла без масок. В Китае их, впрочем, до сих пор рекомендуют носить всем и везде. Иначе не пустят ни в офисные, ни в торговые центры.Повсеместно сканируют QR-коды — приложение аккумулирует всю информацию о передвижениях и контактах с зараженными. Без такой электронной проверки даже в общественный транспорт не зайти.Вот уже много дней в материковом Китае ни одного нового заражения. Все последние случаи лишь у тех, кто прилетает из-за границы. Из аэропорта их тут же отправляют в больницы. Тех, у кого симптомов нет, помещают тоже на одиночный карантин в специальные центры. Подчиняются все. Возможно поэтому в госкомитете здравоохранения КНР и утверждают, что второй волны эпидемии в Китае можно не ждать.