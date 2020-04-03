К совершению хищения оказался причастен бывший работник организации.

27 марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель одной из местных фирм по производству мебели, сообщивший, что с территории складского помещения похищено два электрических шуруповерта и электрических нож для раскройки ткани. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 8 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастен 33-летний местный житель, ранее работавший в организации.Оперативники задержали подозреваемого на территории района. Похищенное имущество он успел продать, а деньги потратил на личные нужды.Фигурант в хищении сознался, пояснив, что, воспользовавшись лестницей, которая находилась рядом с цехом, проник на склад через окно, где и похитил имущество.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).