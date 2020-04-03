В настоящее время около 500 человек остаются на карантине по всей Северной Корее. Карантин снимается строго под руководством госкомитета по чрезвычайному контролю заболеваний.

В настоящее время около 500 человек остаются на карантине по всей Северной Корее. Карантин снимается строго под руководством госкомитета по чрезвычайному контролю заболеваний.Накануне в КНДР заверили, что в стране нет ни одного случая заражения. Об этом заявил директор отделения борьбы с эпидемиологическими заболевания Национального центра по борьбе с эпидемиями Пак Мён Су. По его словам, такой результат достигнут благодаря предпринятым властями мерам, в том числе превентивного характера.Недавно в КНДР было созвано совещание для обзора общенациональных усилий по борьбе с вирусом. Там говорилось о том, что должна быть усилена профилактическая работа — до тех пор, пока заболевание полностью не исчезнет в глобальном масштабе.В конце января из-за угрозы распространения COVID-19 власти КНДР перекрыли границу с КНР, ужесточили проверку прибывающих иностранцев. В феврале срок карантина для иностранцев, граждан КНДР, побывавших за границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней, сообщает "Интерфакс".Тем временем в Италии самая тяжелая ситуация в Европе — число умерших уже почти 14 тысяч. Глава Еврокомиссии извинилась перед итальянцами за отсутствие солидарности со стороны Европы. И Брюссель только теперь обещает помочь Риму.В Таиланде из-за эпидемии объявили комендантский час. Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по нарушителям карантина. А французская "Либерасьон" обвинила США в перекупке масок. Самолеты с грузами для других стран американские эмиссары якобы тормозят в иностранных аэропортах и забирают всю партию, оплачивая наличными в двойном размере.