В Прямом эфире - о том, как медики России и других стран круглосуточно стоят на передовой войны со смертельным коронавирусом. В программе - включения из США, Германии, Сингапура, а также прогнозы по развитию ситуации от известных врачей Леонида Рошаля и Александра Мясникова.

Медики всего мира круглосуточно стоят на передовой войны со смертельным коронавирусом. Многие живут в больницах и в прямом смысле жертвуют собой ради спасения других.Врачи из Рио-де-Жанейро, Монако, Анкары, Шарм-эль-Шейха, Таллина и даже русского квартала в Майами вышли на прямую связь со студией "Прямого эфира", чтобы рассказать, как они сражаются с коронавирусом, и что помогает им не заболеть.В этой программе также — о том, в каком режиме сейчас живут и работают и обычные врачи в разных регионах России, и известные медики.Какой прогноз ситуации дает профессор Леонид Рошаль, и где он сам находится сейчас?Что говорит доктор Александр Мясников об отношении к врачам? Изменилось ли оно?Какая ситуация сейчас в подмосковной Лобне, где пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус явился на рентген в поликлинику?Что происходит в больницах Германии и Сингапура? И соблюдают ли в отдаленных регионах России приказ президента оставаться дома?Об этом подробно – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".