Режим борьбы с коронавирусом - важнейшая задача региональных властей, которую все должны выполнять на любых уровнях. Об этом заявил глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в прямом эфире программы 60 минут.

Режим борьбы с коронавирусом — важнейшая задача региональных властей, которую все должны выполнять на любых уровнях. Об этом заявил глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, все поручения правительства РФ, полученные от премьер-министра Михаила Мишустина, связаны с борьбой COVID-2019. "В Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах республики введен "сухой закон", — сообщил он.Николаев объяснил, почему принял такое жесткое решение. "Когда президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, то многие граждане восприняли это как дополнительные каникулы. В Якутии сразу же реализация спиртных напитков выросла в два раза. После чего пошел шквал преступности, даже была вырезана семья с малолетними детьми", — поделился глава региона."В нынешних условиях был обязан принять такое решение, то есть ограничить продажу алкогольной продукции на территории крупнейших городов региона", — добавил он.