На 55 километре трассы Артем - Находка в Шкотовском районе рухнул мост. В момент обрушения на мост въехал грузовой автомобиль. Пострадавших удалось избежать.

На 55 километре трассы Артем — Находка в Шкотовском районе рухнул мост. В момент обрушения на мост въехал автомобиль. Пострадавших удалось избежать.Обрушение пролета железобетонного моста 1962 года постройки произошло через реку Суходол, сообщают очевидцы. Специалисты Примавтодора выехали на место ЧП. Они рассматривают альтернативные пути для временного объезда и только легковых авто.Как передает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, обрушение произошло, предположительно, после проезда грузовой машины. Ранее на мосту было введено ограничение для следования большегрузов. В настоящее время движение перекрыто, транспорт движется через Партизанск.Дорожники рассматривают либо объезд со стороны Романовки, либо через технологический проезд в районе строящейся дороги. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что в 2019 году начато проектирование нового моста, проект уже готовится к экспертизе.