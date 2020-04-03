На Ямале оперативники обнаружили ГАЗель с запрещенной для вылова рыбой. Правоохранители задержали автомобиль во время рейда. Внутри находилось 56 особей краснокнижного сибирского осетра, более 440 – муксуна, 304 особи чира и 14 – нельмы, передает ГТРК Ямал.

На Ямале оперативники обнаружили "ГАЗель" с запрещенной для вылова рыбой. Правоохранители задержали автомобиль во время рейда. Внутри находилось 56 особей краснокнижного сибирского осетра, более 440 – муксуна, 304 особи чира и 14 – нельмы, передает ГТРК "Ямал".По словам водителя, он доставлял груз в Новый Уренгой. Какую именно рыбу он перевозит, мужчина не знал. Сопроводительные документы у него также отсутствовали. Он смог только указал на гараж, из которого товар был загружен. При осмотре места полицеские нашли еще четыре особи сибирского осетра, инструменты для разделки рыбы, сани и снегоходы. Собственник заявил, что этот объект он сдавал в аренду и все, что было там найдено, ему не принадлежит.По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Максимальным наказанием за это преступление является четыре года колонии и внушительный штраф, уточнили сотрудники окружной прокуратуры.