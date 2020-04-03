Универсальных советов россиянам в условиях пандемии коронавируса нет. Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Универсальных советов россиянам в условиях пандемии коронавируса нет. Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Многие люди имеют небольшие накопления. У всех разная ситуация с доходами и возможностями, поэтому универсальных рецептов нет, отметила Набиуллина.Главное — не поддаваться каким-то эмоциональным импульсам, настроениям. Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.Банк России и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти это время более спокойно, заключила Набиуллина.