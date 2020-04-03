В Домодедове задержали 42-летнего рецидивиста по подозрению в серии разбоев и грабежей. Мужчина передвигался на велосипеде, а своих жертв оглушал и душил. Допрос злоумышленника сняли на видео.

В Домодедове задержали 42-летнего рецидивиста по подозрению в серии разбоев и грабежей. Мужчина передвигался на велосипеде, а своих жертв оглушал и душил, уточнила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова. Допрос злоумышленника сняли на видео.Подозреваемый орудовал в темное время суток, поджидая своих жертв поблизости от автобусных остановок в центре города. Выбирал он преимущественно женщин, но зафиксирован и один случай нападения на пожилого мужчину. Действовал по одному сценарию: налетал сзади, бил по голове и душил свою жертву, а затем вырывал сумку и уезжал на велосипеде.Доказана причастность злоумышленника к четырем нападениям, сам он вину не отрицает, но объяснить свое поведения посчитал "затруднительным". Все украденные деньги к моменту задержания он успел спустить.Суда подозреваемый, ранее уже не раз отбывавший срок за разбои и грабежи, будет дожидаться в изоляторе.