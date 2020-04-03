В Лобненской центральной городской больнице отстранены от работы трое сотрудников, которые контактировали с нарушившим карантин пациентом, больным коронавирусом, сообщил главврач больницы Павел Прокофьев. 8 человек из числа персонала находятся под наблюдением.

В Лобненской центральной городской больнице отстранены от работы трое сотрудников, которые контактировали с нарушившим карантин пациентом, больным коронавирусом. 8 человек из числа персонала находятся под наблюдением. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" главврач больницы Павел Прокофьев.Главврач подтвердил, что пожилой житель столицы обратился к ним в поликлинику за медицинской помощью. Ему удалось дойти до рентгенкабинета, выполнить исследования, и только потом было выявлено, что у пациента подтвержден коронавирус."Мы выявили всех людей, которые находились в этот момент в поликлинике. На сегодняшний день закончена санобработка учреждения. Поликлиника останется на карантине на 2 недели. Круглосуточный стационар приступил к работе", — рассказал Прокофьев.Пожилой мужчина направлен в инфекционное отделение больницы Московской области, так как нарушил режим самоизоляции. Как оказалось, он не считал себя зараженным: полученный ответ по обследованию на коронавирус содержал информацию, что у него подозрительный результат. "Раз результат подозрительный, с большей долей вероятности я не болею", — заявил пациент.Сейчас в подмосковной больнице принимают максимальные усилия, чтобы инфекция никому не передалась. На входе стоят медицинские работники, которые осматривают всех пришедших. Каждые два часа производится санобработка входных дверей, ручек, полов и стен. Сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты."Наши сотрудники, к счастью, здоровы. Мы продолжаем за ними наблюдение на протяжении положенных по регламенту 14 дней. Будем и дальше отслеживать их самочувствие", — заверил главврач.Также Павел Прокофьев рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла между сотрудниками больницы и пациентами: "У нас была задача: записать контактные данные всех людей, которые находились в здании поликлиники для того, чтобы просто взять их под наблюдение. Иной цели не преследовалось. А люди это восприняли как какую-то угрозу для жизни и здоровья. Начались довольно агрессивные высказывания в адрес медицинских работников. Я был вынужден прийти в поликлинику и объяснить, почему мы это делаем. После нашей беседы люди достаточно спокойно дали свои контакты. Однако меня удивил тот факт, что некоторые сознательно давали неверную информацию о себе. Видимо, боясь, что у них неожиданно найдут коронавирус".Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в больнице города Лобня и наказать нарушившего правила самоизоляции, который подверг риску здоровых людей, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом региона в официальном Telegram-канале.