Указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов.

Указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов, передает "Интерфакс".С октября 2018 года 37-летний Солодов возглавлял правительство Республики Саха (Якутия).Как сообщалось ранее, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в пятницу подал заявление об отставке по собственному желанию. По информации его пресс-службы, Илюхин, занимавший должность губернатора с 2011 года, написал заявление "по причине перехода на новую должность".