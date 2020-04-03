Указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов.
Указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов, передает "Интерфакс".
С октября 2018 года 37-летний Солодов возглавлял правительство Республики Саха (Якутия).
Как сообщалось ранее, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в пятницу подал заявление об отставке по собственному желанию. По информации его пресс-службы, Илюхин, занимавший должность губернатора с 2011 года, написал заявление "по причине перехода на новую должность".