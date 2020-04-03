Цены на нефть в пятницу 3 апреля резко выросли после анонса встречи альянса ОПЕК+, объединяющего страны картеля ОПЕК и независимых производителей, включая Россию, Казахстан и Азербайджан.

Цены на нефть в пятницу 3 апреля резко выросли после анонса встречи альянса ОПЕК+, объединяющего страны картеля ОПЕК и независимых производителей, включая Россию, Казахстан и Азербайджан.Если ОПЕК+ не договорится, то, по оценке одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs, цены снизятся еще в 2 раза — до $10 и менее.Цена европейского эталона Brent сегодня выросла к 10:30 мск на 1,4% до $30,3 за баррель по сравнению с предыдущими торгами согласно биржевым данным. 3 апреля с начала пятничных торгов ранним утром Brent торговался по $29.Через 10 минут к 10:40 мск европейский эталон нефти уже дорожал на 7% до почти $32. Американский сорт WTI дорожает в пределах 1% и торгуется по $25,7 за бочку.Основной избыток нефти пришелся на европейский рынок, и цена европейского сорта растет в ожидании, что после встречи ОПЕК+ участники альянса договорятся и Саудовская Аравия не будет наводнять Европу новыми поставками, как обещала ранее.Цена нефти резко выросла после 18:00 мск на торгах днем ранее, 2 апреля — сразу с $25 до $36 за баррель Brent. Скачок цены был спровоцирован заявлением президента США Дональда Трампа о грядущей договоренности между Россией и Саудовской Аравией сократить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Сейчас избыток нефти в мире оценивается в 15-20 миллиона баррелей."Такие объемы выглядят критичными для двух стран (совокупная добыча около 23 миллиона барр./день), и столь масштабное сокращение невозможно без вовлечения всех нефтедобывающих стран", — отметили аналитики "Росбанка".Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по предложению Саудовской Аравии начала подготовку к переговорам стран-участников сделки ОПЕК+.Встреча ОПЕК+ пройдет в понедельник 6 апреля в формате видеоконференции с участием министров стран альянса, сообщается на сайте Министерства энергетики Азербайджана."Азербайджан был приглашен на встречу министров ОПЕК и министров, не входящих в ОПЕК, чтобы провести 6 апреля видеоконференцию по стабилизации рынка нефти. Во встрече примут участие министры ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, и будет обсуждаться новая "Декларация о сотрудничестве". Следует отметить, что эта встреча проводится по приглашению Королевства Саудовская Аравия после переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа", — заявили в Минэнерго Азербайджана.Саудовская Аравия накануне вечером выступила с официальным заявлением о необходимости срочной встречи участников ОПЕК+ для обсуждения ситуации на рынке нефти. Саудиты выступили с предложением о встречи ОПЕК+ после заявлений президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии.Первыми обсуждать ситуацию начали президенты России и США. 1 апреля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонную беседу, в которой выразили обеспокоенность ситуацией на рынке нефти.6 марта альянс ОПЕК+ приостановил работу после того, как Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти из-за нежелания России поддержать сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.В марте Россия добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия – основной партнер России по истекшему 1 апреля соглашению ОПЕК+ стран, участвовавших в сокращении добычи ради стабильных цен.Еще до 1 апреля Саудовская Аравия забросала европейских покупателей нефти предложениями о поставках со значительными скидками. С 1 апреля королевство увеличило предложение на рынке до максимально возможных 12,3 миллиона баррелей, из которых 300 тысяч предложено из запасов в нефтехранилищах.Из-за коронавируса и карантина в странах на мировом рынке появился избыток нефти в 15-20 миллионов баррелей нефти, а цены упали более чем в 2 раза по сравнению с теми, что были до объявления пандемии и массовых карантинных ограничений.В понедельник 30 марта цена нефти на мировых биржах обновила рекорды падения, наблюдавшиеся с 6 марта 2020 года, когда распалась сделка ОПЕК+ крупнейших стран-нефтепроизводителей по балансировке добыче.В этот день цена нефти европейского эталона Brent на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала на 8% и опускалась ниже $23 за баррель (майские контракты), цена американского эталона WTI упала на 6% до менее $20 за баррель. Такие цены были в ноябре 2002 года — во время предыдущего обвала на рынке нефти.Российская нефть Urals стала дешевле мазута в Европе. 30 марта бочка высокосернистого мазута в Северо-Западной Европе была на $1,19 дороже бочки Urals, а стоимость доставки нефти из Сибири — нефтяного кластера страны — по всем направлениям морского экспорта превысила стоимость самой нефти.