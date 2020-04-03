RT со ссылкой на исследование DSM Group сообщило о резком росте продаж витаминов и успокоительных средств в российских аптеках в первые недели марта.

RT со ссылкой на исследование DSM Group сообщило о резком росте продаж витаминов и успокоительных средств в российских аптеках в первые недели марта. С 1 по 21 число было продано на 31% больше упаковок витаминов чем годом ранее, — 21,1 миллиона штук. Рост продаж успокоительных препаратов за тот же период вырос на 15% по сравнению с прошлым годом до 11,4 миллиона пачек.При этом эксперты отмечают, что процесс идет по нарастающей с начала года: если в январе-феврале покупалось порядка 4-5 миллионов упаковок витаминов в неделю, то в марте продажи выросли до 9 миллионов.Специалисты объясняют столь стремительный рост обеспокоенностью на фоне распространения коронавируса. При этом врачи предупреждают: самостоятельно назначенная профилактика также опасна, как и самолечение."Гипервитаминизация — это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя. Сначала нужно провериться. Если же предварительного обращения к врачу не было, то к витаминам стоит относиться с осторожностью", — цитирует RT комментарий терапевта Людмилы Лапы. Врач также отметила, что неконтролируемый прием седативных препаратов представляет угрозу для здоровья.