Москва в период вынужденной самоизоляции граждан изменилась до неузнаваемости. Соблюдение москвичами домашнего режима привело к тому, что на дорогах столицы исчезли пробки, а водители почти не попадают в ДТП.

Москва в период вынужденной самоизоляции граждан изменилась до неузнаваемости. Соблюдение москвичами домашнего режима привело к тому, что на дорогах столицы исчезли пробки, а водители почти не попадают в ДТП."Буду рассказывать внукам" - примерно так шутят москвичи в соцсетях о дорожной обстановке в Москве, которая в обычной ситуации задыхается от пробок и бесчисленных аварий. Согласно свежей статистике Департамента транспорта, по состоянию на утро 03 апреля в Москве число ДТП снизилось аж на 94% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.Интересно, что количество личных автомобилей, курсирующих по дорогам Москвы, упало при этом на 62%. Это может свидетельствовать о том, что даже те водители, которые по необходимости выехали в город, ездят в целом аккуратнее, чем обычно. По данным ЦОДД, только в последних числах марта столицу покинуло почти 570 тысяч автомобилей."Общественных" легковушек на дорогах тоже стало меньше: на 64% сократилось количество поездок на такси и еще на 71% - на каршеринге. Радикальное снижение пассажиропотока Дептранс зафиксировал в метро и наземном транспорте. Дороги стали на 80% свободнее, а общая загруженность в дневное время, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, составляет в среднем от 0 до 1 балла.А вот какие штрафы ждут автомобилистов, нарушающих карантин, читайте по ссылке ниже.В Москве утвердили штраф для водителей, нарушивших карантин (могут отобрать машину!)