Edge вышел на место второго самого популярного браузера в мире для десктопов. Его рыночную долю оценили в 7,59%

Edge вышел на место второго самого популярного браузера в мире для десктопов. Его рыночную долю оценили в 7,59%. В борьбе за "серебро" просмотрщик Microsoft обошел Mozilla Firefox, набравшего 7,19% в марте этого года.Неоспоримым лидером на рынке остается Google Chrome с 68,50%. Четвертая строчка (5,87%) — у устаревшего Internet Explorer, давно имеющего репутацию "браузера для скачивания других браузеров". Об этом пишет Gizchina со ссылкой на данные аналитической компании NetMarketShare.Прирост доли Edge объясняется тем, что с окончанием поддержки Windows 7 все большее число пользователей переходит на Windows 10, где браузер Microsoft используется по умолчанию. Долю Windows 10 на рынке операционных систем оценили в 57,34%, Windows 7 — в 26,23%. Windows 8.1, которая также давно перестала обновляться, заняла третье место с 3,69%. На 4-й строчке — Apple macOS X 10.14 c 2,62%.Другим фактором роста Edge мог стать переход на технологии, лежащие в основе Chrome. В конце 2018 года в Microsoft признали, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium (помимо Chrome, лежит под "капотом" Opera, Vivaldi, "Яндекс.Браузера" и ряда других проектов), и решили взять у проекта Google алгоритм отрисовки веб-страниц Blink и движок JavaScript V8.Новую версию Edge на базе технологий Chrome выпустили в январе этого года. В компании говорили, что обновленный просмотрщик быстрее загружает сайты, поддерживает многопользовательский режим и позволяет подключать расширения, созданные для Chrome. На момент релиза браузер Microsoft занимал 2,13% рынка, уступая даже Internet Explorer.