Падение цен на нефть снижает двузначную инфляцию в Турции, поскольку политики концентрируются на том, чтобы сдержать экономические последствия вспышки коронавируса.

Падение цен на нефть снижает двузначную инфляцию в Турции, поскольку политики концентрируются на том, чтобы сдержать экономические последствия вспышки коронавируса.Будучи нетто-импортером нефти, Турция только выиграет от слабых показателей цен на нефть. Это компенсирует повышение цен, которые в противном случае вызвали бы обесценивание лиры. Согласно данным годовая инфляция замедлилась в прошлом месяце впервые с октября. Она снизилась до 11,8% с 12,4% в феврале.Невозмутимые в отношении инфляции, которая росла несколько месяцев, турецкие власти разрабатывают меры по поддержке экономики после остановки сотен тысяч предприятий из-за коронавируса. Вдобавок к правительственному пакету мер стимулирования глава центробанка Мурат Уйсал снизил ключевую процентную ставку Турции до 9,75%, объявил о шагах по увеличению ликвидности и расширению покупок суверенного долга."Из-за пандемии коронавируса основной приоритет — сдержать негативное воздействие на компании и занятость, поддержать финансовую стабильность", — сказал Нихан Зия Эрдем, главный экономист Garanti BBVA Securities.Пока не видно признаков ослабления. В марте базовая инфляция подскочила до 10,5% в год, это наибольший показатель с августа.В этом году лира упала на 11% по отношению к доллару, тем не менее это падение далеко от того, что происходит с другими валютами на развивающихся рынках, таких как бразильский реал или южноафриканский рэнд. Государственные банки поддерживают валюту Турции, продавая доллары, усиливая изменения регуляторов, которые мешают инвесторам снизить лиру.По словам экономиста Garanti Седы Гулер, спрос в условиях вспышки вируса колеблется, поэтому слабая валюта почти не повлияет на цены. В марте уровень доверия среди турецких производителей упал сильнее всего после мирового финансового кризиса 2008 года.Падение нефти позволило властям снизить цены на бензин и дизельное топливо в марте. Годовая инфляция энергетических товаров упала до 10% с 15,5%. Это снизит общий рост цен на 0,35 п. п. согласно Эрдем.Уйсал, который прогнозировал, что рост цен начнет замедляться с II квартала и снизится до однозначных цифр со второй половины года, наверняка будет придерживаться цикла ослабления, который начался после его назначения в июле прошлого года.Эрдем отмечает, что расплата за инфляцию как следствие экспансионистской денежно-кредитной политики может наступить, "после того как закончится влияние последствий пандемии на экономическую активность, а активность нормализуется".