Итальянская газета La Stampa публикует низкопробные русофобские фейки, прикрываясь идеалами свободы слова. Так официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков оценил материалы, который выпускает на протяжении двух недель издание.

Итальянская газета La Stampa публикует низкопробные русофобские фейки, прикрываясь идеалами свободы слова. Так официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков оценил материалы, который выпускает на протяжении двух недель издание.По мнению генерал-майора, газета пытается дискредитировать действия российских военных врачей в Италии и использует для этого рекомендации из "учебников по антисоветской пропаганде", а в одном случае даже ссылается на "какого-то отставного фельдфебеля несбывшихся побед", цитирует Конашенкова агентство РИА Новости.Напомним, ранее La Stampa заявила, будто 80% оборудования и медикаментов, который российские военные поставили в Италию, не нужны для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.В конце марта 15 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 доставили из России в Италию врачей и технику. Например, 22 автомобиля, среди которых мобильный комплекс анализа и диагностики, грузовики с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием для оказания помощи пациентам в самом тяжелом состоянии.