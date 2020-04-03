Кабмин обсуждал сегодня энергостратегию России. Подробнее об этом и о состоянии нефтяного рынка в интервью обозревателю ВГТРК Наиле Аскер-заде рассказал министр энергетики Александр Новак.

Кабмин обсуждал сегодня энергостратегию России. Подробнее об этом и о состоянии нефтяного рынка в интервью обозревателю ВГТРК Наиле Аскер-заде рассказал министр энергетики Александр Новак.Отрасль работает стабильно: компании продолжают добывать нефть и газ. Хотя некоторые предприятия отправили часть управленцев на удаленную работу или на выходные."70% управленческого персонала предприятий топливно-энергетического комплекса переведен в работу либо на выходные, либо в режим удаленной работы, — поясняет министр российской энергетики Александр Новак. — Что касается предприятий, которые носят непрерывный характер работы, то предприятия продолжают работать, продолжает работать штатный персонал. Мы строго следим за тем, чтобы были обеспечены автозаправочные станции необходимым объемами нефтепродуктов, сейчас внедряются современные методы удаленных расчетов, в том числе за покупку нефтепродуктов".Цены на нефть продолжают снижение уже не первый месяц. Сейчас бочка WTI стоит 25 долларов, нефть сорта Brent — 30 долларов. Во многих странах мира введен карантин. Население меньше заправляет свои машины, сокращается авиасообщение. Как результат — существенное падение спроса не нефть."Сегодня спрос уже упал примерно на 10-15 процентов. Мы видим снижение потребления керосина из-за того, что остановились перелеты, мы видим снижение потребления на автозаправочных станциях. В Европе, например, на 30-40 процентов уже снизилось потребление, — констатировал Александр Новак. — Мы надеемся на то, что в течение нескольких месяцев уже при выходе из карантина, при увеличении экономической активности, спрос будет увеличиваться".Несмотря на низкие цены, министр Новак уверяет, что российские компании конкурентоспособны даже в таких условиях."Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, то себестоимость добычи у них колеблется от 3 до 7 долларов за баррель, — поясняет глава Минэнерго. — Если говорить о себестоимости добычи на новых месторождениях, то здесь себестоимость добычи колеблется в пределах 15-20 долларов за баррель".В Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, то есть нефть ничего не стоит.В России это невозможно. Такая ситуация бывает только в закрытых регионах, где ограничены возможности для транспортировки нефти."С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, Мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и, соответственно, наша продукция продолжает реализовываться на экспорт", — отмечает министр энергетики России.Правительство делает все, чтобы сдерживать рост цен на бензин и не допустить резкого скачка цен на автозаправках."Основная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня, если отметить цены на заправках, они растут не выше инфляции. Если год к году брать цифры, то на автомобильные бензины цена в этом году выше, чем в прошлом году всего на 2%, что ниже уровня инфляции", — подчеркнул министр энергетики России Александр Новак.