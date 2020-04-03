Возможность переговоров с Саудовской Аравией о возвращении к сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи существует, но многие страны считают, что это бесполезно, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Возможность переговоров с Саудовской Аравией о возвращении к сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи существует, но многие страны считают, что это бесполезно, заявил глава Минэнерго Александр Новак.Россия не исключает такой вариант развития событий. Если такое желание проявят страны, входящие в ОПЕК+, и другие страны-экспортеры, поскольку они попали в трудное положение, то "я этот вариант (вариант переговоров — прим. ред.) не исключаю", отметил Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Новак пока не общается с "коллегами из Саудовской Аравии в таком режиме": "Между министрами не общались в настоящее время".Но глава Минэнерго общается с другими министрами из многих стран, которые входят в ОПЕК и ОПЕК+. Есть общее понимание, что на рынке сложилось достаточно серьезное положение, которое не могли прогнозировать на встрече в Вене 6 марта, пояснил Новак.Однако основную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+, подчеркнул министр.Многие страны настроены на то, что обстановка изменится лишь при увеличении спроса на нефть. При этом сейчас невозможно принять меры по сокращению добычи странами ОПЕК+ на 20 миллионов баррелей в сутки. Это примерно половина из общей добычи всех стран, входящих в ОПЕК, пояснил Новак.Между тем сокращение спроса уже влечет за собой сокращение предложения со стороны многих стран, которые находятся "в конце цепочки маржинальности", заключил Новак.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил 2 апреля, что президент Владимир Путин уже провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это заявление и ответил, что планов консультаций глав России и Саудовской Аравии нет.