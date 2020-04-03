На сегодня в больнице Эжвинского района Сыктывкара в изоляции находится 261 пациент. Из них 47 больны коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. 5 человек находятся в реанимационном отделении. Помимо всего, в полной изоляции есть 24 сотрудника этого медучреждения.

На сегодня в больнице Эжвинского района Сыктывкара в изоляции находится 261 пациент. Из них 47 больны коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. 5 человек находятся в реанимационном отделении, передал официальные данные местного Минздрава корреспондент ГТРК "Коми" Александр Зимовкин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Помимо всего, в полной изоляции есть 24 сотрудника этого медучреждения.Тем временем теперь уже бывший глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он заявил в своем видеоблоге. Накануне ухода с поста главы региона он посетил новое отделение инфекционной больницы."Этот корпус начнет свою работу уже завтра, 3 апреля. Туда переведут всех тех, у кого сейчас отрицательный диагноз и кому необходимо еще две недели провести в режиме карантина. Сегодня в новое отделение завезли новое оборудование, в том числе аппараты ИВЛ", — уточнил корреспондент.Также Александр Зимовкин сообщил, что руководство больницы и оперативный штаб не подтвердили информацию о смерти заместителя главного врача по хозяйственной части в клиникеСыктывкара Татьяны Аванесян, где произошла вспышка заболевания и заразились коронавирусом COVID-19 около 50 человек. "В соцсетях родственники этой женщины утверждают, что она погибла и у нее был положительный диагноз COVID-2019", — заключил журналист.