Google запустила инструмент, который в условиях пандемии коронавирусной инфекции отслеживает передвижения людей по всему миру

Компания Google объявила о запуске нового сервиса COVID-19 Community Mobility Reports, который в условиях пандемии коронавирусной инфекции отслеживает передвижения людей по всему миру. Инструмент был разработан в помощь правительствам - благодаря ему можно узнать, как менялась динамика посещений торгово-развлекательных центров, продуктовых магазинов, аптек, парков и других общественных мест после введения режима самоизоляции.Google мониторит тенденцию перемещений за несколько недель, самая свежая информация доступна за последние 48-72 часа. "Агрегированные и анонимизированные данные", объяснили в компании, главным образом поступают от пользователей, которые включили запись истории местоположений на Android-устройствах и приложениях Google.Геолокацию отдельных людей, их контакты и другую информацию, которая позволяет установить личность, в Google не раскрывают. Кроме того, рост или спад посещаемости тех или иных мест отображается в процентах, а не в абсолютных числах.Отчет в виде PDF-документа можно скачать по любой из 131 страны. России в базе пока нет, но есть Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Список планируется расширить в течение ближайшего времени.Уровень самоизоляции - по аналогии с пробками - 30 марта начал измерять "Яндекс". Доступны показатели по городам-миллионникам, городам-спутникам Москвы и некоторым столицам в ближнем зарубежье.