В Южной Африке найдены рекордно древние останки нашего прямого предка Homo erectus. Окаменелости заставляют пересмотреть представления о происхождении и прародине человека прямоходящего.

В Южной Африке найдены рекордно древние останки нашего прямого предка Homo erectus. Окаменелости заставляют пересмотреть представления о происхождении и прародине человека прямоходящего.Кроме того, обнаружены и древнейшие останки особи другого вида - Paranthropus robustus. Находка подтвердила, что парантропы существовали бок о бок с эректусами.Оба открытия описаны в научной статье, опубликованной в журнале Science.Напомним, что H. erectus считается прямым предком современного человека и первым человеческим видом, покинувшим Чёрный континент.По иронии судьбы самые знаменитые находки окаменелостей этого вида сделаны отнюдь не в Африке. Первые останки эректуса были найдены на Яве в 1890 году и сыграли важную роль в споре о происхождении человека от обезьяноподобных предков. Ну а древнейшие из известных до сего дня его костей были найдены в Грузии. Именно к этому виду, как считает сейчас большинство экспертов, принадлежали знаменитые люди из Дманиси, жившие 1,77 миллиона лет назад.При этом многочисленные ископаемые не оставляют сомнений: родиной эректуса была именно Африка. Но какой регион Чёрного континента? До сегодняшнего дня считалось, что H. erectus возник в Восточной Африке и оттуда расселился по всему материку. Однако новая находка, сделанная в ЮАР, заставляет усомниться в данном тезисе.Черепная коробка, обозначенная DNH 134, была обнаружена в пещере Дримолен, входящей в знаменитый палеоантропологический памятник, известный как "Колыбель человечества". Исходя из формы черепа и объёма мозга гоминина, исследователи отнесли последнего к виду H. erectus. При этом речь идёт не о взрослой особи, а о ребёнке двух-трёх лет.Как сообщается в пресс-релизе, ранее останки представителей этого вида никогда не находили в Южной Африке.Но сюрпризы на этом не закончились. Использовав несколько методов датировки, учёные оценили возраст находки в 2,04- 1,95 миллиона лет. Таким образом, это самые древние останки эректуса в мире, которые старше костей из Дманиси на 150-200 тысяч лет.(Заметим, впрочем, что некоторые исследователи отождествляют виды H. erectus и Н. ergaster. Последний точно существовал уже 1,9 миллиона лет назад. И с этой точки зрения открытие выглядит не столь впечатляющим).В пещере Дримолен не впервые находят останки гомининов.Фото Andy Herries.В связи с новой находкой исследователи предполагают, что прародиной эректуса могла быть Южная Африка, а не Восточная. Однако здесь следует соблюдать осторожность. Напомним, что до сего дня древнейшими были останки из Грузии, которая уж точно не является для H. erectus родительским домом и началом начал. Так что не исключено, что и в Дримолене этот вид был пришельцем.Возраст окаменелости опровергает и ещё одну важную гипотезу о том, что эректус произошёл от австралопитека Australopithecus sediba. Ведь некоторые останки последнего в "Колыбели человечества" попросту моложе нынешней находки. Значит, два вида существовали в одно время в одном месте, и один никак не мог быть предком другого.Также в статье описаны древнейшие известные останки Paranthropus robustus. Парантропы, также известные как массивные австралопитеки, - это гоминины, довольно близкие к ранним Homo. Но они пошли по пути развития не мозга, а зубов и челюстей. Это сделало для них доступной такую жёсткую пищу как корни и клубни. Однако, польстившись на более сытную жизнь, "зубастики" в итоге упустили шанс стать предками разумного вида.Череп парантропа, обозначенный DNH 152, был найден примерно там же, где и останки эректуса, и имеет схожий возраст. Таким образом, было впервые доказано, что H. erectus, P. robustus и A. sediba существовали в одно время в одном месте.Как предполагают исследователи, судьбу эволюционной гонки решило изменение климата. Примерно в то время на юге Африки жаркие и влажные леса стали уступать место степям с умеренным климатом. Эректус обладал большим мозгом по сравнению с конкурентами и был лучше приспособлен к перемещению по открытым пространствам на большие расстояния. Финал, как принято говорить, немного предсказуем: австралопитеки и парантропы вымерли, а человек прямоходящий остался, чтобы стать предком человека разумного.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, когда жили последние эректусы. Рассказывали мы и о версии, что азиатский H. erectus мог сыграть неожиданную роль в эволюции человека.