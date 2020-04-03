По предварительным данным, мост не выдержал веса грузового автомобиля и один из пролетов конструкции рухнул вниз. В образовавшийся провал угодила легковушка, ехавшая следом – все произошло внезапно, и у водителя не было никаких шансов уклониться.

Участник впечатляющего дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Приморском крае в пятницу, 3 апреля, запечатлел на видео момент инцидента.На записи видно, как через мост проехал грузовик, после чего один из пролетов рухнул вниз. В провал угодил легковой автомобиль Toyota Prius, двигавшийся следом. Все произошло внезапно, у водителя не было шансов уклониться. К счастью никто из участников необычного ДТП не пострадал.Как сообщают местные СМИ, на видео попало ЧП с железобетонным мостом через реку Суходол в районе села Романовка Шкотовского района, построенным в 1962 году. Примечательно, что это – уже третий мост, в последнее время обрушившийся на трассе Владивосток – Находка.Известно, что ранее мост был признан аварийным, и по нему было ограничено движение грузовых транспортных средств.