На Соломоновых островах мощная волна смыла по меньшей мере 28 человек с парома, который развозил людей по деревням в рамках борьбы с распространением коронавируса. В настоящее время все они числятся пропавшими без вести, а поисковая операция фактически так и не началась - второй пилот единственного спасательного вертолета находится на карантине.

На Соломоновых островах мощная волна смыла по меньшей мере 28 человек с парома, который развозил людей по деревням в рамках борьбы с распространением коронавируса. В настоящее время все они числятся пропавшими без вести, а поисковая операция фактически так и не началась — второй пилот единственного спасательного вертолета находится на карантине, уточняет The Guardian.ЧП произошло поздним вечером 2 апреля, когда паром MV Taimareho, несмотря на предупреждения об опасности выхода в море, отправился из столицы Хониары к острову Малаита. К тому моменту уже поднялся сильный ветер — к островам подходил циклон Гарольд. На борту находились более 60 человек — они отправились в родные деревни по настоянию депутата от провинции Малаита, ратующего за безопасность перед угорозой распространения коронавируса, хотя в островном государстве на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.Поднявшиеся волны смысли с борта по меньшей мере 28 человек, найти их до сих пор не удалось. На место прибыл патрульный катер, но в условиях непогоды вести спасательную операцию с его борта не представляется возможным. В то же время спасатели не могут поднять в воздух единственный вертолет, так как второй пилот находится на карантине после возвращения из-за границы.