Ольга Митрофанова назначена заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Ольга Митрофанова назначена заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования.Как передает ТАСС, распоряжение о назначении подписал председатель кабинета министров России Михаил Мишустин.До этого Митрофанова трудилась на посту заместителя главы департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса министерства финансов РФ.